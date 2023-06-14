Сторожук: «Манелов все-таки не Мбаппе. Делать разницу должны были другие»
Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук оценил состав своей команды в минувшем сезоне.
— Давайте отмотаем время назад. 4 января вы возглавили «Краснодар-2», а 13 января уже приняли приглашение тульского «Арсенала». Как на это отреагировал Сергей Галицкий?
— Я советовался с Сергеем Николаевичем. Обсуждали это предложение тульского «Арсенала», были и другие варианты.
— Но выбрали Тулу.
— Учитывали амбиции клуба, который хотел вернуться в РПЛ. Руководство «Арсенала» в разговоре со мной обозначило цели, которые совпали с целями нашего тренерского штаба. Но когда мы включились уже в работу...
— Что произошло?
— Мы не поняли, в каком направлении движется клуб. Хотели омолодить, освежить состав, но не получилось по определенным причинам. Мне дали понять, что у клуба нет возможностей в таком ключе перестроить команду.
— Зимой вы укрепились только Манеловым из «Краснодара-2»?
— Да, но нужно понимать, что Манелов — это все-таки не Мбаппе. Если кто-то думал, что именно молодой парень придет и сразу сделает разницу, то это не так. Все-таки в команде хватало более опытных и квалифицированных исполнителей, которые должны были быть первыми скрипками.
Манелова мы брали как лимитичка. Проанализировав состав и первую часть сезона, увидели, что проблема в том числе и в этом. В принципе планировал и в дальнейшем приглашать в «Арсенал» талантливых ребят из системы «Краснодара».
— После зимних сборов, когда не удалось усилиться так, как вы хотели, считали, что с этим составом будет сложно решить задачу по возвращению в РПЛ?
— Сейчас можно говорить все что угодно. Но когда футболисты месяцами не видят зарплату... От этого же никуда не деться. Негативные эмоции накапливаются, и уже в какой-то момент накачка в стиле «давай, давай» не работает. При финансовой стабильности в клубе, думаю, выступили бы успешнее. Но когда не платят и не говорят, когда заплатят... Это какой-то вечный мираж. У ребят же семьи, дети, им надо планировать будущее, крепко стоять на ногах. Ближе к концу сезона контракты у игроков заканчиваются, но никакой конкретики у них не было... Никто с ними диалога не вел. Это все, безусловно, сказалось. Считаю, надо было работать по всем направлениям, с кем-то уже продлевать соглашения. А когда футболисты не в курсе...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12