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Сегодня, 09:15

Сторожук: «Манелов все-таки не Мбаппе. Делать разницу должны были другие»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук оценил состав своей команды в минувшем сезоне.

— Давайте отмотаем время назад. 4 января вы возглавили «Краснодар-2», а 13 января уже приняли приглашение тульского «Арсенала». Как на это отреагировал Сергей Галицкий?

— Я советовался с Сергеем Николаевичем. Обсуждали это предложение тульского «Арсенала», были и другие варианты.

— Но выбрали Тулу.

— Учитывали амбиции клуба, который хотел вернуться в РПЛ. Руководство «Арсенала» в разговоре со мной обозначило цели, которые совпали с целями нашего тренерского штаба. Но когда мы включились уже в работу...

— Что произошло?

— Мы не поняли, в каком направлении движется клуб. Хотели омолодить, освежить состав, но не получилось по определенным причинам. Мне дали понять, что у клуба нет возможностей в таком ключе перестроить команду.

— Зимой вы укрепились только Манеловым из «Краснодара-2»?

— Да, но нужно понимать, что Манелов — это все-таки не Мбаппе. Если кто-то думал, что именно молодой парень придет и сразу сделает разницу, то это не так. Все-таки в команде хватало более опытных и квалифицированных исполнителей, которые должны были быть первыми скрипками.

Манелова мы брали как лимитичка. Проанализировав состав и первую часть сезона, увидели, что проблема в том числе и в этом. В принципе планировал и в дальнейшем приглашать в «Арсенал» талантливых ребят из системы «Краснодара».

— После зимних сборов, когда не удалось усилиться так, как вы хотели, считали, что с этим составом будет сложно решить задачу по возвращению в РПЛ?

— Сейчас можно говорить все что угодно. Но когда футболисты месяцами не видят зарплату... От этого же никуда не деться. Негативные эмоции накапливаются, и уже в какой-то момент накачка в стиле «давай, давай» не работает. При финансовой стабильности в клубе, думаю, выступили бы успешнее. Но когда не платят и не говорят, когда заплатят... Это какой-то вечный мираж. У ребят же семьи, дети, им надо планировать будущее, крепко стоять на ногах. Ближе к концу сезона контракты у игроков заканчиваются, но никакой конкретики у них не было... Никто с ними диалога не вел. Это все, безусловно, сказалось. Считаю, надо было работать по всем направлениям, с кем-то уже продлевать соглашения. А когда футболисты не в курсе...

Александр Сторожук. «Зарплату не платят 4 месяца. На контракте осталось 5 игроков». Сторожук — о катастрофической ситуации в «Арсенале»

ФК Арсенал (Тула)
ФК Краснодар-2
Александр Сторожук
Ираклий Манелов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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