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Сегодня, 10:15

Гендир «Кубани» — о назначении Григоряна: «Покажите мне тренера, который в этой ситуации мог избавить команду от понижения»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Александра Григоряна на пост главного тренера клуба за три тура до окончания сезона в первой лиге.

«Не сомневался, что после поражения от махачкалинского «Динамо» за три тура до конца, нужны перемены. В том матче был безвольный первый тайм, хотя нам нужна была победа, как никогда. Мы вышли не умирать, а словно играть товарищескую встречу. Команде нужна была встряска и перемены, только это и могло помочь. Пришлось идти на этот шаг, чтобы спасти весь сезон. Обидно, что в начале весны вылезли из ямы, стали побеждать, а потом все пошло под откос. Григорян знает, как работать в таких ситуациях и умеет это делать. В первую очередь обратился именно к нему, но он мог бы и не дать согласие. У любого тренера спроси, хочет он пойти в команду, которая может вылететь за три тура до конца? Многие это воспримут, как самоубийство. Зная характер и тренерскую карьеру Григоряна, который попадал в аналогичные истории, была надежда, что он справится с задачей. Когда мы с ним созвонились, то он долго не думал, сразу же дал согласие. Понимал, что беру на себя всю ответственность. Рисковал? Да. Но другого решения и развития событий для себя не видел, нельзя было пустить все на самотёк. Если бы мы не сделали те шаги, вылетели бы из Первой лиги. Покажите мне тренера, который в этой ситуации мог прийти в команду и избавить ее от понижения в классе. Альтернативы ему я не видел», — сказал Кантонистов «СЭ».

Григорян возглавил «Кубань» в мае этого года. Под его руководством краснодарцы заняли 14-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

Полностью интервью Любомира Кантонистова читайте на сайте «СЭ».

Любомир Кантонистов
ФК Кубань
Александр Григорян
0
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Гендир «Кубани» — о сохранении прописки в первой лиге: «Было опустошение и понимание, что проделана большая работа»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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