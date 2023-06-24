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Сегодня, 10:30

Кантонистов — о назначение на пост генерального директора «Кубани»: «Целыми днями был либо в офисе, либо рядом с командой»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в интервью «СЭ» прокомментировал свое назначение на пост.

«Этот вопрос решился в конце февраля, когда предыдущий генеральный директор покинул свою должность. Наш куратор, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, видимо, посчитал, что искать альтернативу нет смысла, что в клубе есть человек, который давно работает, знает команду и структуру в целом. Благодарен ему за доверие и делаю все, чтобы клуб стабильно функционировал и развивался», — сказал Кантонистов.

Кантонистов также рассказал об адаптации на новом посту в «Кубани».

«Помогло ли мне, что до назначения на пост был в структуре клубе? Конечно, мне не пришлось вникать в курс дела по ходу сезона. Я всех отлично знал. Это касается и сотрудников офиса, и команды. Кардинально для меня ничего не поменялось, добавились функции, касающиеся генерального директора и появилось больше ответственности. Если ты хочешь работать и понимаешь, что тебе нужен результат, то быстро перестроишься. Это не сложно. Другое дело, что работа занимала практически все время, но был готов к этому. Целыми днями был либо в офисе, либо непосредственно рядом с командой. В этом смысле очень удобно, что офис у нас находится на базе», — сказал Кантонистов «СЭ».

«Кубань» в сезоне-2022/23 заняла 14-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

Полностью интервью Любомира Кантонистова читайте на сайте «СЭ».

Любомир Кантонистов
Футбол
ФК Кубань
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

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Гедеон Гузина

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Балтика

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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