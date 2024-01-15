Гендиректор «Енисея»: «Говорят, на стадионе в Красноярске хорошее поле»

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал о состоянии поля в манеже и на стадионе в Красноярске. Клуб проводит домашние матчи первой лиги в манеже.

«Поле в Красноярске достаточно качественное. Претензий к нему нет. В манеже видел, какое оно, просто замечательное. На стадионе еще не видел газон, но говорят, что тоже хороший», — приводит «РБ Спорт» слова Федосеева.

«Енисей» занимает 10-е место в первой лиге после 20 туров.