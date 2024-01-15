Гендиректор «Енисея»: «Переговоры с Тихоновым длились с октября 2023 года»

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал о ходе переговоров с Андреем Тихоновым.

«Переговоры с Тихоновым длились с октября 2023 года, и сейчас они удачно завершились, — приводит «РБ Спорт» слова Федосеева. — Быстро ли он согласился принять предложение? Была такая ситуация, что в октябре я еще не был на своей должности. Только с ноября месяца я стал генеральным директором, но переговоры продолжались. Все взрослые люди, у всех свои планы и пожелания».

53-летний Тихонов стал главным тренером «Енисея» и подписал контракт на 2,5 года.

Команда из Красноярска занимает 10-е место в первой лиге после 20 туров.