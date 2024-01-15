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Гендиректор «Енисея»: «Переговоры с Тихоновым длились с октября 2023 года»

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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал о ходе переговоров с Андреем Тихоновым.

«Переговоры с Тихоновым длились с октября 2023 года, и сейчас они удачно завершились, — приводит «РБ Спорт» слова Федосеева. — Быстро ли он согласился принять предложение? Была такая ситуация, что в октябре я еще не был на своей должности. Только с ноября месяца я стал генеральным директором, но переговоры продолжались. Все взрослые люди, у всех свои планы и пожелания».

53-летний Тихонов стал главным тренером «Енисея» и подписал контракт на 2,5 года.

Команда из Красноярска занимает 10-е место в первой лиге после 20 туров.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Андрей Тихонов
ФК Енисей
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Тихонов о целях «Енисея»: «Будем пытаться выйти в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

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Бутта Магомедов

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