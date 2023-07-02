Газизов — о назначении гендиректором махачкалинского «Динамо»: «Во вторник все узнаете»
Бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал новости по поводу возможного назначения на руководящую должность в махачкалинское «Динамо».
«Когда я официально займу должность в махачкалинском «Динамо»? Думаю, во вторник вы все узнаете», — цитирует Газизова Sport24.
Ранее президент «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что Газизов уже приступил к работе в клубе.
В минувшем сезоне махачкалинская команда заняла 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
Новости