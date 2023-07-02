Нападающий Гираев перешел в тульский «Арсенал»

Как стало известно «СЭ», нападающий Карим Гираев стал новым игроком тульского «Арсенала». 26-летний российский футболист перешел в клуб в статусе свободного агента.

В сезоне-2022/23 Гираев сыграл 21 матч за «Акрон», забил два гола и сделал три результативных передачи. В феврале 2023-го форвард перебрался в «КАМАЗ», где провел шесть игр и отметился одним голевым пасом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гираева в 200 тысяч евро. Форвард является воспитанником «Анжи».