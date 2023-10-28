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Газизов: «Если у махачкалинского «Динамо» все будет хорошо, то мы будем во всеоружии готовы к РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о выступлении команды.

— Мы тренируемся «24 на 7», — приводит слова Газизова «Известия». — И я думаю, видно, что наши ребята работают максимально усердно. Играют без замен почти. Тяжело им.

— Почему, кстати, играют без замен? Обойма совсем узкая?

— Небольшой все-таки у нас пул игроков, которые могут регулярно играть в данный момент. Но это выбор главного тренера.

— Инфраструктура вашего клуба готова к РПЛ? Сможете задействовать стадион «Анжи Арена», который был построен на деньги Сулеймана Керимова, когда он владел «Анжи»?

— Его надо обновить — мы над этим работаем. Есть вопросы, связанные с определенными моментами. Но мы эту работу ведем. Если у нас все получится и все будет хорошо в спортивном плане, то мы будем во всеоружии готовы к РПЛ.

«Динамо» после 15 матчей занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 28 очков. Лидирует в турнире «Алания», у которой на одно очко больше.

Источник: https://iz.ru/1596256/aleksei-fomin/v-sude-protiv-spartaka-pytaius-dobitsia-pravdy-znaiu-chto-ia-prav
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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«Алания» и тульский «Арсенал» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
2
 Динамо Мх 15 8 4 3 15-6 28
3
 Акрон 15 8 3 4 20-10 27
4
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
8
 Шинник 15 6 2 7 18-23 20
9
 КАМАЗ 15 5 5 5 15-13 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 15 4 6 5 19-17 18
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 - : -
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 - : -
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 - : -
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 - : -
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 - : -
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
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Ислам Машуков

Алания

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Артем Малахов

Шинник

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Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

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Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

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Евгений Ставер

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