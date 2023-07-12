Гаргаев рассказал, что Бердыев мог возглавить «Фатих Карагюмрюк»

Представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк», россиянина Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, что российский тренер Курбан Бердыев мог возглавить турецкий клуб.

«Да, «Фатих» проявлял интерес к Бердыеву, ведь это выдающийся тренер. Пока клуб не мог определиться с тренером, я разговаривал с руководителями и объяснял, что Курбан Бекиевич — системный специалист, который может дать многое команде и вывести ее на другой уровень. Медлительность руководства «Фатиха» привела к тому, что Бердыев принял махачкалинское «Динамо». Они опоздали, хотя спортивный директор Мурат Акын и президент Сулейман Хурма лично общались с Курбаном Бекиевичем. Также отмечу, что Фабио Каннаваро тоже вел с ними переговоры, но стороны не сошлись и итальянец не станет тренером «Фатих Карагюмрюк», — приводит слова Гарнаева Sport24.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.