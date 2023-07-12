Источник: экс-тренер «Пари НН» Горлов может войти в штаб Клотета в «Торпедо»
Бывший главный тренер «Енисея» и «Пари НН» Артем Горлов может войти в тренерский штаб «Торпедо» по приглашению Жозепа Клотета, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, стороны уже достигли предварительного соглашения. Пока решается, будет ли 36-летний Горлов в «Торпедо» ассистентом главного тренера или займет должность консультанта.
Последним клубом Горлова стал «Пари НН», который тренер возглавлял с января по апрель 2023 года. Под его руководством команда провела 6 матчей во всех турнирах, одержала 1 победу и потерпела 5 поражений.
Источник: Metaratings
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Новости