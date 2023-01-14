Гаджиев считает, что выход «Арсенала» в РПЛ будет зависеть не только от работы Сторожука

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказала, что думает о возможном назначении Александра Сторожука на пост главного тренера тульского «Арсенала».

— Сможет ли Сторожук вывести «Арсенал» в РПЛ?

— Этого никто не знает. Мы можем говорить, что это воспитанник по сути «Краснодара» и поэтому мы можем говорить о том, что он грамотный специалист. У него есть теоретическая база определенная и он имеет какой-то опыт работы в Премьер-лиге. Результат «Арсенала» зависит не только от него, он еще зависит от разных других факторов, — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днем».

«Арсенал» занимает 6 место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка.