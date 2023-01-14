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Сегодня, 18:25

«Рубин» подписал контракт с защитником сборной Узбекистана

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов продолжит карьеру в России. Он подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанской команды.

26-летний игрока заключил соглашение сроком на 3,5 года.

За казанский клуб он будет выступать под 5-м номером.

Ашурматов выступал за клубы «Коканд», «Бунедкор», «Навбахор» (все — Узбекистан), «Кванджу», «Канвон» (оба — Корея). В 2022 году он сыграл за «Навбахор» 35 матчей, отметился двумя голами.

В составе сборной Узбекистана защитник провел 22 матча.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/rustam-ashurmatov-igrok-rubina

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обе забьют - да

22%

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ФК Рубин (Казань)
0
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1
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
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 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
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