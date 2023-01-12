Футболисты махачкалинского «Динамо» начали тренировку с уборки снега на поле

12 января по расписанию у игроков махачкалинского «Динамо» были горка и тренажерный зал на «Анжи Арене».

Однако футбольное поле оказалось засыпано снегом. Чтобы потренироваться, футболистом сначала пришлось поработать лопатами.

Клуб из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда в 20 матчах набрала 26 очков.