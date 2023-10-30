Футболисты «Динамо Махачкала» не пострадали из-за беспорядков в Дагестане

Президент «Динамо Махачкала» Гаджи Гаджиев сообщил «СЭ», что футболисты и персонал команды не пострадали после беспорядков в Дагестане.

«Из нашей команды при этих событиях никто не пострадал», — сказал Гаджиев «СЭ».

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы.