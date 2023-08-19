«Шинник» обыграл «Кубань» в матче первой лиги

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«Шинник» дома победил «Кубань» в матче 6-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил вингер Дмитрий Самойлов на 30-й минуте с пенальти.

«Шинник» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Кубань» находится на 17-й строчке (4 балла).