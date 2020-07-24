ФНЛ утвердила состав участников. В турнире сыграют 22 клуба, включая «Оренбург», «Крылья» и «Аланию»

Футбольная национальная лига утвердила состав участников первенства Олимп-ФНЛ сезона-2020/21. В него вошли 22 клуба, включая две вылетевшие из РПЛ команды — «Крылья Советов» и «Оренбург», пять победителей групп Олимп-ПФЛ и «Алания», занявшая второе место на «Юге».

Напрямую из ФНЛ по итогам прошедшего сезона не вылетал никто в связи с досрочным завершением сезона из-за коронавируса. Однако по различным причинам места в лиге лишились «Армавир», «Авангард», «Луч» и «Мордовия».

Полностью состав участников Олимп-ФНЛ-2020/21 выглядит следующим образом: «Крылья Советов», «Оренбург», «Чертаново», «Торпедо», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Шинник», «Томь», «Чайка», «Нижний Новгород», «Енисей», «Краснодар-2», «Спартак-2», «Текстильщик», «Факел», «Велес», «Динамо» (Брянск), «Волгарь», «Алания», «Акрон», «Иртыш».