ФНЛ: расписание матчей и где смотреть игры 5 тура первой лиги
Матчи 5-го тура Первой лиги сезона — 2023 / 2024 пройдут с 12 по 14 августа. «Химки» сыграют против «Родины», а «Торпедо» на выезде проведут матч с «Аланией».
Все трансляции матчей первой лиги в сезоне 2023 / 2024 размещаются в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».
Также игры будут доступны в приложении «Смарт ТВ» «Кинопоиска», на сайте титульного партнера лиги — компании «МЕЛБЕТ» и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
Расписание 5-го тура первой лиги по футболу:
12 августа, суббота
«Ленинградец» — «Шинник» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Химки» — «Родина» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Кубань» — «Сокол» — время начала матча — 18:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Черноморец» — «Арсенал» — время начала матча — 19:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
13 августа, воскресенье
«СКА-Хабаровск» — «Акрон» — время начала матча — 10:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Енисей» — «Нефтехимик» — время начала матча -14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«КАМАЗ» — «Тюмень» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Волгарь» — «Динамо» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
14 августа, понедельник
«Алания» — «Торпедо» — время начала матча — 17:00
Трансляции: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|
4
|СКА-Хаб.
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|
5
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
6
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
7
|Химки
|4
|2
|0
|2
|5-6
|6
|
8
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
9
|Родина
|4
|1
|3
|0
|6-2
|6
|
10
|Арсенал
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
11
|Ленинградец
|4
|1
|2
|1
|2-5
|5
|
12
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
14
|Черноморец
|4
|0
|4
|0
|3-3
|4
|
15
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|
16
|Шинник
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
17
|Кубань
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|- : -
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|- : -
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|- : -
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|- : -
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|- : -
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|- : -
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Данила Ежков
Сокол
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0