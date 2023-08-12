Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 08:00

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть игры 5 тура первой лиги

5-й тур Первой лиги стартует 12 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК &amp;quot;Химки&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Химки&quot;

Матчи 5-го тура Первой лиги сезона — 2023 / 2024 пройдут с 12 по 14 августа. «Химки» сыграют против «Родины», а «Торпедо» на выезде проведут матч с «Аланией».

Все трансляции матчей первой лиги в сезоне 2023 / 2024 размещаются в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Также игры будут доступны в приложении «Смарт ТВ» «Кинопоиска», на сайте титульного партнера лиги — компании «МЕЛБЕТ» и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Расписание 5-го тура первой лиги по футболу:

12 августа, суббота

«Ленинградец» — «Шинник» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Химки» — «Родина» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Кубань» — «Сокол» — время начала матча — 18:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Черноморец» — «Арсенал» — время начала матча — 19:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

13 августа, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Акрон» — время начала матча — 10:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Енисей» — «Нефтехимик» — время начала матча -14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«КАМАЗ» — «Тюмень» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Волгарь» — «Динамо» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

14 августа, понедельник

«Алания» — «Торпедо» — время начала матча — 17:00
Трансляции: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ледяхов рассказал о строительстве клубного стадиона «Алании» во Владикавказе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
4
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
5
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
6
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
7
 Химки 4 2 0 2 5-6 6
8
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
9
 Родина 4 1 3 0 6-2 6
10
 Арсенал 4 1 2 1 3-5 5
11
 Ленинградец 4 1 2 1 2-5 5
12
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
13
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
14
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
15
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
16
 Шинник 4 1 0 3 5-8 3
17
 Кубань 4 1 0 3 3-6 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 - : -
12.08 17:00
Химки – Родина
 - : -
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 - : -
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 - : -
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 - : -
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 - : -
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Данила Ежков

Данила Ежков

Сокол

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 3 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости