«Шинник» победил «Ленинградец» в матче первой лиги

«Шинник» в гостях обыграл «Ленинградец» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 67-й минуте забил Илья Рубцов.

«Шинник» с 6 очками поднялся на 9-е место в турнирной таблице первой лиги. «Ленинградец» с 5 очками остался на 12-й строчке.