Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:54

«Шинник» победил «Ленинградец» в матче первой лиги

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Шинник» в гостях обыграл «Ленинградец» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 67-й минуте забил Илья Рубцов.

«Шинник» с 6 очками поднялся на 9-е место в турнирной таблице первой лиги. «Ленинградец» с 5 очками остался на 12-й строчке.

Россия. ФНЛ. 5-й тур
12 авг, 16:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)
Ленинградец
0:1
Шинник

Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Шинник
1
1
Читайте также
«Барселона» начинает первый сезон во время реконструкции «Камп Ноу»
Русский фигурист решил кататься под Rammstein. Его хейтили и хвалили — а вот что он говорит сам
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть игры 5 тура первой лиги

«Химки» — «Родина»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу хозяев, а потом удалил Талалаева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
4
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
5
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
6
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
7
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
8
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
9
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
10
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
11
 Арсенал 4 1 2 1 3-5 5
12
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
13
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
14
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
15
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
16
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
17
 Кубань 4 1 0 3 3-6 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 - : -
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 - : -
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 - : -
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 - : -
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Илья Рубцов

Илья Рубцов

Шинник

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Данила Ежков

Данила Ежков

Сокол

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 3 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости