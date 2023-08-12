«Шинник» победил «Ленинградец» в матче первой лиги
«Шинник» в гостях обыграл «Ленинградец» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0.
Гол на 67-й минуте забил Илья Рубцов.
«Шинник» с 6 очками поднялся на 9-е место в турнирной таблице первой лиги. «Ленинградец» с 5 очками остался на 12-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
4
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|
5
|СКА-Хаб.
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|
6
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
8
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
9
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
10
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
11
|Арсенал
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
12
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
13
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
14
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
15
|Черноморец
|4
|0
|4
|0
|3-3
|4
|
16
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|
17
|Кубань
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|- : -
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|- : -
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|- : -
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|- : -
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Данила Ежков
Сокол
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0
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