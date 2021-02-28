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«Факел» продлил контракты с шестью футболистами

11:39
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«Факел» 28 февраля объявил о продлении контрактов с шестью футболистами.

Клуб из Воронежа подписал новые соглашения с вратарем Александром Саутиным, защитниками Асланом Дашаевым, Николаем Зайцевым, Сергеем Брызгаловым и Михаилом Смирновым, а также с полузащитником Владиславом Мастерным. Условия новых контрактов футболистов не сообщаются.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 31 очком после 27 туров первенства.

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6612

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