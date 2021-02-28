«Выбивать компенсацию из родного клуба для меня неприемлемо». Побегалов — об уходе из «Шинника»
Экс-главный тренер «Шинника» Александр Побегалов объяснил, почему в октябре 2020-го покинул клуб без всякой компенсации и рассказал о судьбе долга в 1,5 миллиона рублей, которые давал ярославскому руководству ради открытия трансферного окна.
— Когда в 2012-м вы вернулись в «Шинник», на клубе висел долг в районе 300 миллионов рублей?
— Без комментариев. Могу лишь сказать, что все это время ситуация была очень сложная, порой мы по 5-6 месяцев сидели без зарплаты. А зимой первый сбор в целях экономии вместо Турции проводили в Ярославле. Из года в год часть бюджета, и без того скромного, уходила на погашение предыдущих долгов.
— В какой момент с ними было покончено?
— Точную дату не назову — не владею информацией. Но раз впервые за последние восемь лет зимой открылось трансферное окно, значит, клуб наконец-то рассчитался с долгами.
— Как же вы раньше комплектовались?
— Только летом. На пару недель окно приоткрывалось, мы успевали заявить новичков — и все, до следующего лета ноль трансферов на вход. При этом брали исключительно свободных агентов, в основном из второго дивизиона. Сами понимаете, с таким подходом к селекции «Шиннику» было трудно претендовать на высокие места.
— За эти годы хоть раз обсуждался вопрос о возвращении «Шинника» в премьер-лигу?
— Нет. Это было абсолютно нереально. Никто из руководства иллюзий не питал.
— Вы знаете, из-за кого «Шинник» оказался в долговой яме?
— Ну и вопросы у вас...
— Какие?
— С подвохом!
— Да при чем здесь подвох? Просто хочу разобраться.
— Не стоит ворошить. Сейчас финансовое положение «Шинника» наконец-то стабилизировалось. Это главное.
— С вами-то расплатились?
— Да. Расчет произвели быстро, поскольку уход из клуба — моя инициатива. Никаких вопросов о компенсации за досрочное расторжение контракта я не поднимал.
— Это, кстати, одна из причин, почему тренеры даже в безнадежной ситуации не торопятся подавать в отставку. Ждут увольнения, чтобы получить компенсацию. Вы о ней вообще не думали?
— Ни секунды! Выбивать из родного клуба дополнительные деньги... Для меня это неприемлемо.
— А что с долгом в полтора миллиона рублей? В 2015-м ссудили клубу ради открытия трансферного окна.
— Мне всё вернули.
— Далеко не сразу.
— В течение четырех лет.
(Александр Кружков)
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