Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Факел» объявил об уходе Оборина

11:31
Теги:

«Факел» объявил об уходе Сергея Оборина с должности главного тренера команды, информирует официальный сайт клуба из Воронежа.

62-летний специалист тренировал «Факел» с июня 2019-го.

— Футбольный клуб «Факел» благодарит Сергея Григорьевича за совместную работу и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере, — написано в сообщении пресс-службы команды.

Ранее Оборин был главным тренером в «Амкаре», «Крыльях Советов» и «Сибири».

«Факел» после 17 туров в ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице.

ФНЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://fakelfc.ru/news/view/5728

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир