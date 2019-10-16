«Факел» объявил об уходе Оборина

«Факел» объявил об уходе Сергея Оборина с должности главного тренера команды, информирует официальный сайт клуба из Воронежа.

62-летний специалист тренировал «Факел» с июня 2019-го.

— Футбольный клуб «Факел» благодарит Сергея Григорьевича за совместную работу и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере, — написано в сообщении пресс-службы команды.

Ранее Оборин был главным тренером в «Амкаре», «Крыльях Советов» и «Сибири».

«Факел» после 17 туров в ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице.

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