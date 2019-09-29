«Енисей» обыграл «Мордовию» и одержал первую победу с июля

Завершились два матча 15-го тура Олимп-ФНЛ.

«Томь» выиграла у «Чайки» (3:1). «Енисей» вырвал победу в концовке матча с «Мордовией» (2:1).

Команда из Красноярска прервала серию из 13 матчей без побед. В последний раз «Енисей» побеждала 7 июля.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Мордовия» (Саранск) — 2:1 (1:1)

Голы: Делькин, 13 (1:0). Поярков, 24 — с пенальти (1:1). Бугаев, 90+4 (2:1).

«Енисей»: Филиппов, Бугаев, Клещенко, Киреев (Комков, 73), Рожков, Харитонов, Песиков (Хубулов, 47), Савичев, Зотов (Лескано, 78), Ланин (Раздорских, 47), Делькин (Долгов, 63).

«Мордовия»: Смирнов, Сухарев, Хрипков, Юсупов, Ятченко, Стрелов, Дворецков (Буранов, 84), Соболев, Адаев, Поярков, Сергеев (Ермаков, 90+5).

Предупреждения: Юсупов, 36. Соболев, 69. Сергеев, 70. Адаев, 77. Хрипков, 88. Лескано, 89.

Судья: Анопа (Благовещенск).

29 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».

«Томь» (Томск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:1 (1:1)

Голы: Тлупов, 21 (1:0). Белоус, 42 (1:1). Житнев, 72 (2:1). Калинский, 82 (3:1).

«Томь»: Вавилин, Каленкович, Пенчиков, Эдиев, Горбатюк, Плетнев (Каккоев, 78), Сасин (Казанков, 65), Шалаев, Калинский (Андреев, 89), Талалай (Киреенко, 67), Тлупов (Житнев, 26).

«Чайка»: Арапов, Гогличидзе, Дубовой, Демченко, Шайморданов (Коржунов, 80), Безденежных (Карташов, 58), Текучев (Васильев, 77), Леонтьев, Павленко, Белоус (Машнев, 66), Коротаев (Хохлачев, 58).

Предупреждения: Шалаев, 27. Безденежных, 29. Демченко, 51. Плетнев, 67. Карташов, 90+5.

Удаление: Павленко, 13.

Судья: Кукуляк (Калуга).

29 сентября. Томск. Стадион «Труд».