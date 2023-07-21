Дмитрий Парфенов: «Вернуться в «Спартак»? А кто не хочет?»
Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов в интервью «РБ Спорт» рассказал, хочет ли он вернуться в «Спартак».
— Как смотрите на ситуацию в «Спартаке», где который раз делают выбор в пользу иностранца. Нет разочарования?
— Какой смысл сидеть и рассуждать об этом? Наш штаб делает свою работу. Когда я закончил, работал во второй лиге, мне было интересно, потом в РФС с юношеской сборной.
— Есть мечта — вернуться в «Спартак» на тренерскую работу?
— Слово «мечта» такое... Можно сидеть и мечтать, а можно — двигаться шаг за шагом. Ну а кто не хочет? Но опять-таки — просто прийти? Хочется сделать дело. Но в «Спартаке» есть тренер, ему доверяют, и надеюсь, у него получится. Будем переживать, болеть.
Парфенов — 4-кратный чемпион России в составе «Спартака», за который он выступал с 1998 по 2005 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Тюмень
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ленинградец
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|- : -
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Егор Иванов
Енисей
|1
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
|
|
Руслан Аюкин
КАМАЗ
|1
|0
|1