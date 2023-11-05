Махачкалинское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»

«Динамо» из Махачкалы на своем поле обыграло «Нефтехимик» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил Самину Абдуллахи.

Команда Курбана Бердыева с 31 очком поднялась на третье место в ФНЛ. «Нефтехимик» (19 очков) идет 13-м в первой лиге.