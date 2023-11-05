Махачкалинское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»
«Динамо» из Махачкалы на своем поле обыграло «Нефтехимик» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 67-й минуте забил Самину Абдуллахи.
Команда Курбана Бердыева с 31 очком поднялась на третье место в ФНЛ. «Нефтехимик» (19 очков) идет 13-м в первой лиге.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
2
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
3
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
4
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
5
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|16
|5
|6
|5
|23-17
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Ленинградец
|16
|3
|5
|8
|12-20
|14
|
17
|Кубань
|16
|3
|4
|9
|12-21
|13
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|2 : 0
|5.11
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|1 : 0
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|1 : 3
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|- : -
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|6.11
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|- : -
|6.11
|18:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
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