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Сегодня, 17:53

Голы Коряна и Нетфуллина помогли «Химкам» обыграть «Черноморец»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» в гостях обыграли «Черноморец» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Победу подмосковной команде принесли голы Равиля Нетфуллина (31-я минута), Аршака Коряна (пенальти, 72-я) и Тимура Касимова (90+1-я).

За «Черноморец» на 35-й минуте отличился Шамиль Саадуев.

Хозяева на 14-й минуте остались в меньшинстве — красную карточку получил Денис Фомин. Но в конце первого тайма составы уравнялись. За две желтые карточки с поля удалили Хетага Хосонова.

«Химки» (31 очко) вышли на второе место в ФНЛ. «Черноморец» (18) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
05 нояб, 16:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
1:3
Химки

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
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«Ленинградец» — «Кубань»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
2
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
3
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
4
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
5
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 2 : 0
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 1 : 0
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 1 : 3
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 - : -
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 - : -
6.11 16:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 - : -
6.11 18:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
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И К Ж
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Черноморец Н

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