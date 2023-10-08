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Сегодня, 17:59

«Акрон» победил махачкалинское «Динамо» на выезде в 13-м туре Мелбет-Первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо» на выезде в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте встречи забил защитник тольяттинцев Неманья Анджелкович.

Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в таблице ФНЛ с 24 очками в 13 матчах, команда прервала серию из пяти побед подряд. «Акрон» поднялся на третью строчку с 21 очком в 13 играх.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
08 окт, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
0:1
Акрон

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
13
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
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7.10 16:00
Шинник – Енисей
 1 : 1
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
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8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 17:00
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 - : -
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