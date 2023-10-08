«Ленинградец» сыграет на своем поле против «Черноморца» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Ленинградец» — «Черноморец» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

«Черноморец» идет на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. «Ленинградец» располагается на 14-й строчке, набрав 14 очков.

Узнать расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте