Президент «Торпедо» заключил спор с болельщиком команды: «Если не вернемся в РПЛ, пробегу марафон»
Президент «Торпедо» Ярослав Савин заключил спор с одним из болельщиков команды на встрече с фанатами в «Лужниках».
«Я готов заключить с вами пари на весь сезон. Если «Торпедо» не выходит в РПЛ, то вся команда вместе с вами и тренером пробежит марафон 300 км», — предложил болельщик.
«Это 7 марафонов, марафон 42 километра вроде, — ответил Савин. — Надо будет спросить нашего букмекера, смогут ли сделать такую ставку и спросить доктора, сможет ли он дать футболистам пробежать 42 километра. Для кого-то это 3 матча, для кого-то 4. Это хорошее пари, очень амбициозное. Я готов подтвердить, что если команда 1-2 место вдруг не займет, то марафон пробегу».
«Договорились», — ответил фанат.
«А с вашей стороны тоже будет марафон, если выйдем в РПЛ? Пари же должно быть равнозначно», — уточнил Савин.
«Не вопрос, хотите марафон, хотите, еще что-нибудь», — согласился болельщик.
«Торпедо» вылетело из РПЛ по итогам сезона-2022/23, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками в 30 матчах.
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|И
|В
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|П
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|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -