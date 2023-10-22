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Сегодня, 16:00

«Черноморец» — «Тюмень»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Трансляция матча ФНЛ «Черноморец» — «Тюмень» начнется в 17.00 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Тюмени».
Фото ФК «Тюмень»

22 октября «Черноморец» дома в городе Новороссийск сыграет против «Тюмени» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги. Воскресная встреча пройдет на стадионе «Центральный». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция противостояния «Черноморец» — «Тюмень» будет доступна в бесплатном формате в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 17.00 мск.

Ключевые события матча «Черноморец» — «Тюмень» ищите в матч-центре на сайте «СЭ».

«Черноморец» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 23 баллами располагается на пятой строчке.

В прошлом туре «Черноморец» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Тюмень» победила «Волгарь» (1:0).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Футбол
Первая лига
ФК Тюмень
ФК Черноморец (Новороссийск)
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«Арсенал» — «Кубань»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 14 8 4 2 17-11 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
4
 Химки 14 7 3 4 18-14 24
5
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
12
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
13
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
14
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
15
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 - : -
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 - : -
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 - : -
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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