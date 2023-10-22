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Сегодня, 16:45

«Арсенал» — «Кубань»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Видеотрансляция матча ФНЛ «Арсенал» — «Кубань» начнется в 18.00 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Болельщики тульского «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал»

22 октября тульский «Арсенал» сыграет в домашнем матче против «Кубани» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Арсенал» в городе Тула. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию противостояния «Арсенал» — «Кубань» в прямом эфире бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 18.00 мск.

Формальные события встречи «Арсенал» — «Кубань» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Арсенал» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» с 12 баллами располагается на 17-й строчке.

В прошлом туре туляки сыграли вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1), а «Кубань» победила «Торпедо» (2:1).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Кубань
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«Черноморец» — «Тюмень»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 14 8 4 2 17-11 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
4
 Химки 14 7 3 4 18-14 24
5
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
12
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
13
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
14
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
15
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 - : -
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 - : -
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 - : -
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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