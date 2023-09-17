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Сегодня, 18:55

«Черноморец» обыграл «Сокол». Команды забили 8 голов

Виктория Кравченко
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«Черноморец» обыграл дома «Сокол» в матче 10-го тура первой лиги — 5:3.

Дублем у гостей отметился полузащитник Владислав Морозов, оформивший дубль, и хавбек Михаил Мальцев. За «Черноморец» по два гола забили Владислав Руденко, Антон Антонов, также отличился Зикрула Магомедов.

«Черноморец» с 13 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице первой лиги. «Сокол» — на второй строчке с 17 баллами.

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«Акрон» обыграл «Кубань» в меньшинстве, «Торпедо» победило «Енисей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
3
 Торпедо 10 5 2 3 10-9 17
4
 Сокол 10 5 2 3 12-14 17
5
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
6
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
7
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
8
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
9
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
10
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
11
 КАМАЗ 10 3 4 3 7-8 13
12
 Черноморец 10 2 7 1 11-9 13
13
 Енисей 10 3 2 5 13-14 11
14
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
15
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
16
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 1
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 3 : 1
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 0 : 1
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 1 : 0
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 5 : 3
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
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Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 6
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 8 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

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Химки

 7 1 0
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