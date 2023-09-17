«Черноморец» обыграл «Сокол». Команды забили 8 голов
«Черноморец» обыграл дома «Сокол» в матче 10-го тура первой лиги — 5:3.
Дублем у гостей отметился полузащитник Владислав Морозов, оформивший дубль, и хавбек Михаил Мальцев. За «Черноморец» по два гола забили Владислав Руденко, Антон Антонов, также отличился Зикрула Магомедов.
«Черноморец» с 13 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице первой лиги. «Сокол» — на второй строчке с 17 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
3
|Торпедо
|10
|5
|2
|3
|10-9
|17
|
4
|Сокол
|10
|5
|2
|3
|12-14
|17
|
5
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
7
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
8
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
9
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
10
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|4
|3
|7-8
|13
|
12
|Черноморец
|10
|2
|7
|1
|11-9
|13
|
13
|Енисей
|10
|3
|2
|5
|13-14
|11
|
14
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
15
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
16
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
17
|Кубань
|10
|1
|2
|7
|5-12
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 1
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|3 : 1
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|1 : 0
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|5 : 3
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|- : -
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|- : -
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|8
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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