«Акрон» обыграл «Кубань» в меньшинстве, «Торпедо» победило «Енисей»

«Акрон» обыграл «Кубань» на выезде в матче 10-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол тольяттинцев на 45-й минуте забил Андрес Понсе. На 45+1-й минуте полузащитник «Акрона» Владислав Галкин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками. «Кубань» идет на предпоследней, 17-й строчке с 5 очками.

В параллельном матче «Торпедо» на своем поле победило «Енисей» — 1:0. Единственный гол на 73-й минуте забил защитник москвичей Юрий Журавлев.

«Торпедо» идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками, опережая «Акрон» по дополнительным показателям. «Енисей» занимает 12-ю строчку с 11 очками.