Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:06

«Шинник» проиграл тульскому «Арсеналу» и прервал серию из пяти матчей без поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тульский «Арсенал» обыграл «Шинник» на своем поле в матче 10-го тура Первой лиги — 2:0.

У хозяев забили Александр Коротков и Джонатан Окоронкво.

«Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице с 13 очками. «Шинник» идет на пятой строчке с 16 очками, ярославцы прервали свою серию из пяти матчей без поражений.

Россия. ФНЛ. 10-й тур
17 сент, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
2:0
Шинник

В параллельной встрече «Ленинградец» дома сыграл вничью с «Волгарем» — 0:0.

Россия. ФНЛ. 10-й тур
17 сент, 18:00. Петровский (Санкт-Петербург)
Ленинградец
0:0
Волгарь

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Шинник
1
0
Читайте также
Камила Валиева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Елизавета Туктамышева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты
Друг рассказал о тяжелой болезни скончавшегося режиссера Хвана
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Черноморец» обыграл «Сокол». Команды забили 8 голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
3
 Торпедо 10 5 2 3 10-9 17
4
 Сокол 10 5 2 3 12-14 17
5
 Шинник 10 5 1 4 11-12 16
6
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
7
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
8
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
9
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
10
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
11
 КАМАЗ 10 3 4 3 7-8 13
12
 Арсенал 10 3 4 3 9-11 13
13
 Черноморец 10 2 7 1 11-9 13
14
 Енисей 10 3 2 5 13-14 11
15
 Ленинградец 10 2 5 3 6-10 11
16
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
18
 Волгарь 10 0 4 6 7-16 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 1
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 3 : 1
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 0 : 1
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 1 : 0
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 5 : 3
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 2 : 0
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 0 : 0
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 6
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 8 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости