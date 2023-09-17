«Шинник» проиграл тульскому «Арсеналу» и прервал серию из пяти матчей без поражений
Тульский «Арсенал» обыграл «Шинник» на своем поле в матче 10-го тура Первой лиги — 2:0.
У хозяев забили Александр Коротков и Джонатан Окоронкво.
«Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице с 13 очками. «Шинник» идет на пятой строчке с 16 очками, ярославцы прервали свою серию из пяти матчей без поражений.
В параллельной встрече «Ленинградец» дома сыграл вничью с «Волгарем» — 0:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
3
|Торпедо
|10
|5
|2
|3
|10-9
|17
|
4
|Сокол
|10
|5
|2
|3
|12-14
|17
|
5
|Шинник
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
7
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
8
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
9
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
10
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|4
|3
|7-8
|13
|
12
|Арсенал
|10
|3
|4
|3
|9-11
|13
|
13
|Черноморец
|10
|2
|7
|1
|11-9
|13
|
14
|Енисей
|10
|3
|2
|5
|13-14
|11
|
15
|Ленинградец
|10
|2
|5
|3
|6-10
|11
|
16
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
17
|Кубань
|10
|1
|2
|7
|5-12
|5
|
18
|Волгарь
|10
|0
|4
|6
|7-16
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 1
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|3 : 1
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|1 : 0
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|5 : 3
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|2 : 0
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|0 : 0
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|- : -
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|8
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
Новости