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Сегодня, 19:11

Гол Морозова принес «Нефтехимику» победу над «Черноморцем»

Алина Савинова
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«Нефтехимик» на выезде обыграл «Черноморец» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Победу команде принес гол Кирилла Морозова на 21-й минуте игры.

«Нефтехимик» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» с 18 очками занимает последнее место. У клуба из Новороссийска пятое поражение подряд во всех турнирах.

После этого тура команды уйдут на зимнюю паузу. Матчи возобновятся в марте 2024 года.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
26 нояб, 17:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
0:1
Нефтехимик

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
5
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
9
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
12
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
13
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
25.11 14:00
Сокол – Кубань
 1 : 3
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 1 : 0
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 0 : 0
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 2 : 0
26.11 16:00
Родина – Енисей
 2 : 1
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 0 : 1
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
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