Гол Морозова принес «Нефтехимику» победу над «Черноморцем»

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Черноморец» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Победу команде принес гол Кирилла Морозова на 21-й минуте игры.

«Нефтехимик» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» с 18 очками занимает последнее место. У клуба из Новороссийска пятое поражение подряд во всех турнирах.

После этого тура команды уйдут на зимнюю паузу. Матчи возобновятся в марте 2024 года.