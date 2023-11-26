Гол Морозова принес «Нефтехимику» победу над «Черноморцем»
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Черноморец» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Победу команде принес гол Кирилла Морозова на 21-й минуте игры.
«Нефтехимик» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» с 18 очками занимает последнее место. У клуба из Новороссийска пятое поражение подряд во всех турнирах.
После этого тура команды уйдут на зимнюю паузу. Матчи возобновятся в марте 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
3
|Химки
|19
|10
|5
|4
|30-20
|35
|
4
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
5
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
9
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
12
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
13
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|14:00
|
Сокол – Кубань
|1 : 3
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|1 : 0
|25.11
|16:00
|
Волгарь – Шинник
|0 : 0
|25.11
|17:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|2 : 0
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|2 : 1
|26.11
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|0 : 1
|26.11
|19:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
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