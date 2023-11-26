«Сокол» — «Кубань»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 20-го тура «Сокол» — «Кубань» (1:3).

Единственный гол саратовчан забил Никита Козловский. У краснодарцев дважды отличился Илья Грузнов, еще один мяч на счету Альберта Шарипова.

«Кубань» поднялась на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками. У «Сокола» также 20 очков, но команда уступает краснодарцам по дополнительным показателям и идет на 16-й строчке.