«Волгарь» — «Шинник»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 20-го тура «Волгарь» — «Шинник» (0:0).

«Волгарь» идет на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице ФНЛ с 19 очками.

«Шинник» не побеждает на протяжении 9 матчей подряд, команда из Ярославля занимает 11-е место с 24 очками.