«Черноморец» победил тульский «Арсенал» в матче первой лиги

«Черноморец» дома обыграл «Арсенал» из Тулы в матче 5-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев голы дубль оформил Дмитрий Коробов. У гостей мяч забил Анзор Хабибов. На 24-й минуте игрок «Арсенала» Ишхан Гелоян не реализовал пенальти.

Новороссийский клуб с 7 очками занимает 8-е место в первой лиге. «Арсенал» с 5 очками — на 12-й строчке.