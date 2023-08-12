«Кубань» и «Сокол» не забили голов в матче первой лиги
«Кубань» дома сыграла вничью с «Соколом» в 5-м туре первой лиги — 0:0.
Клуб из Краснодара с 4 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, команда из Саратова находится на второй строчке с 10 баллами.
В 6-м туре «Кубань» сыграет с «Шинником», а «Сокол» — с «Химками».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
3
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
4
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
5
|СКА-Хаб.
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|
6
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
8
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
9
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
10
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
11
|Арсенал
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
12
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
13
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
14
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
15
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
16
|Черноморец
|4
|0
|4
|0
|3-3
|4
|
17
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|0 : 0
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|- : -
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|- : -
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|- : -
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Константин Савичев
Акрон
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0
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