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Сегодня, 20:33

«Кубань» и «Сокол» не забили голов в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Кубань» дома сыграла вничью с «Соколом» в 5-м туре первой лиги — 0:0.

Клуб из Краснодара с 4 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, команда из Саратова находится на второй строчке с 10 баллами.

В 6-м туре «Кубань» сыграет с «Шинником», а «Сокол» — с «Химками».

Россия. ФНЛ. 5-й тур
12 авг, 18:30. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:0
Сокол

Первая лига
ФК Кубань
ФК Сокол (Саратов)
0
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«Химки» обыграли «Родину» в матче первой лиги, Талалаев получил красную карточку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
3
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
4
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
5
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
6
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
7
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
8
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
9
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
10
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
11
 Арсенал 4 1 2 1 3-5 5
12
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
13
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
14
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
15
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
16
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
17
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 0 : 0
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 - : -
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 - : -
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 - : -
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Илья Рубцов

Илья Рубцов

Шинник

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 3 0 0
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