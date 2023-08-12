«Кубань» и «Сокол» не забили голов в матче первой лиги

«Кубань» дома сыграла вничью с «Соколом» в 5-м туре первой лиги — 0:0.

Клуб из Краснодара с 4 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, команда из Саратова находится на второй строчке с 10 баллами.

В 6-м туре «Кубань» сыграет с «Шинником», а «Сокол» — с «Химками».