Григорян назвал дешевым хейтом звонок журналистки, спросившей его о возможном увольнении
Главный тренер «Кубани» Александр Григорян объяснил, почему грубо ответил журналистке на вопрос о возможном увольнении.
«В предыгровой день [перед матчем с «Волгарем»] звонит девочка — и задает вопрос: «Александр Витальевич, когда вас уволят?» Считаю, что я проявил максимальную толерантность в ответе. Знаю много классных журналистов. Но есть и такие, кто хочет сделать на моем имени дешевый хейт. Это повод, чтобы эту девочку поддерживать? Почему никто не обсуждает сам замысел такого звонка? Вы ведь не позвоните, и такого не спросите. Хотя владеете информацией больше», — цитирует Григоряна Metaratings.ru.
После матча 5-го тура первой лиги с «Соколом» (0:0) тренер назвал журналистку, задавшую ему вопрос о возможной отставке, маленькой глупой девочкой.
Григорян возглавляет «Кубань» с мая 2023 года. На данный момент команда под его руководством занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 4 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
3
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
4
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
5
|СКА-Хаб.
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|
6
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
8
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
9
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
10
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
11
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
12
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
13
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
14
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
15
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|0 : 0
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|2 : 1
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|- : -
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|- : -
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Константин Савичев
Акрон
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0