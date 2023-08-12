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12 августа, 23:47

Григорян назвал дешевым хейтом звонок журналистки, спросившей его о возможном увольнении

Алина Савинова
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Главный тренер «Кубани» Александр Григорян объяснил, почему грубо ответил журналистке на вопрос о возможном увольнении.

«В предыгровой день [перед матчем с «Волгарем»] звонит девочка — и задает вопрос: «Александр Витальевич, когда вас уволят?» Считаю, что я проявил максимальную толерантность в ответе. Знаю много классных журналистов. Но есть и такие, кто хочет сделать на моем имени дешевый хейт. Это повод, чтобы эту девочку поддерживать? Почему никто не обсуждает сам замысел такого звонка? Вы ведь не позвоните, и такого не спросите. Хотя владеете информацией больше», — цитирует Григоряна Metaratings.ru.

После матча 5-го тура первой лиги с «Соколом» (0:0) тренер назвал журналистку, задавшую ему вопрос о возможной отставке, маленькой глупой девочкой.

Григорян возглавляет «Кубань» с мая 2023 года. На данный момент команда под его руководством занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 4 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/grigoryan-zvonok-zhurnalistki-deshyovyi-kheit-ya-proyavil-maksimalnuyu-tolerantnost-v-otvete-273753/
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Первая лига
ФК Кубань
Александр Григорян
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«Черноморец» победил тульский «Арсенал» в матче первой лиги
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
3
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
4
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
5
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
6
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
7
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
8
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
9
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
10
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
11
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
12
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
13
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
14
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
15
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
16
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
17
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
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12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 0 : 0
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 2 : 1
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 - : -
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
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Алания – Торпедо
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