"Чайка" обыграла "Черноморец". Команды подозреваются в проведении договорного матча

"Чайка" в товарищеском матче выиграла у "Черноморца" (1:0). Единственный мяч на 11-й минуте забил Сергей Крамаренко.
Минимальная победа над «Черноморцем»— ФК «Чайка» (@chaykafc) 27 июня 2019 г.
Движемся дальше! ✊🏻#ФКЧайка #ЗаНамиВсяОбласть #ЧайкаЧерноморец pic.twitter.com/kKtR95koTQ
Команды подозреваются в проведении договорного матча. В матче 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг" "Чайка" победила 3:1 и вышла в Олимп-ФНЛ по итогам сезона.
Ранее сообщалось, что "Чайка" подкупила "Черноморец" в перерыве матча.
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