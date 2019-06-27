"Чайка" обыграла "Черноморец". Команды подозреваются в проведении договорного матча

"Чайка" в товарищеском матче выиграла у "Черноморца" (1:0). Единственный мяч на 11-й минуте забил Сергей Крамаренко.

Команды подозреваются в проведении договорного матча. В матче 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг" "Чайка" победила 3:1 и вышла в Олимп-ФНЛ по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что "Чайка" подкупила "Черноморец" в перерыве матча.

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