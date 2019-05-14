Источник: "Чайка" заплатила игрокам "Черноморца" в перерыве матча

Представители "Чайки" финансово мотивировали игроков "Черноморца" (3:1) в матче 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг", сообщает "Спорт день за днем", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

– "Урожай" финансово мотивировал "Черноморец", давал 500 тысяч рублей, чтобы они отобрали очки. Пацаны собрались, начали биться в первом тайме, забили, потом 1:1, а в перерыве "Чайка" пошла к тренеру "Черноморца". Видимо, были свои подвязки. И сказали: "Давайте мы перебиваем сумму. Сколько у тебя там есть у тебя "рабочих"?" И он взял 4-5 игроков. Во втором тайме они взяли деньги от "Чайки", и эти четыре-пять человек сработали. Доходило до того, что остальные игроки "Черноморца" внаглую стали кричать тренеру: "Меняй меня, что здесь творится! – приводит слова источника, знакомого с ситуацией, "Спорт день за днем".

"Чайка" с 61 очков лидирует в Группе "ЮГ" ПФЛ после 25 игр. "Урожай" с 60 баллами располагается на второй строчке.

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