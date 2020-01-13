Булатов рассказал, как ушел из «Спартака-2»

Экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов дал первое интервью после отставки. По его словам, он не ожидал увольнения.

— Как произошел ваш уход из «Спартака»?

— До 10 января работа шла в штатном режиме, готовились к сборам. Все это время я был на связи с Томасом Цорном, генеральным директором. 10-го встретились в офисе, и он сообщил, что накануне владелец клуба принял решение назначить главным тренером «Спартака-2» Романа Пилипчука.

— Предполагали подобное развитие событий, отправляясь на встречу с Цорном?

— Честно? Нет. Такие мысли были в декабре, когда совет директоров признал выступление «Спартака-2» в первой части сезона-2019/20 неудовлетворительным. Но тогда оргвыводов не последовало. В итоге это произошло за неделю до выхода команды из отпуска. Я с оптимизмом смотрел в весеннюю часть чемпионата. Не сомневался, что наша молодежь еще прибавит, к тому же планировалось усиление. А если учитывать огромные финансовые трудности «Авангарда» и «Луча», наших прямых конкурентов, была уверенность, что останемся в ФНЛ.

— С Леонидом Федуном на прощание поговорили?

— Нет, сейчас он не в Москве. Леониду Арнольдовичу я в любом случае благодарен. Так же как Наилю Измайлову, Сергею Родионову, которые летом 2018-го и пригласили меня в «Спартак-2». Работать в структуре такого клуба — большое счастье и бесценный опыт. Было приятно вернуться в Тарасовку, где прошли лучшие годы моей футбольной карьеры. (Александр Кружков)

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