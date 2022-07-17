Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 22:40

Болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец, арестовали

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Болельщика «Рубина», которому стюарды сегодня сломали палец на игре с «Родиной», задержали. В сопровождении сотрудников полиции он сначала был доставлен в 7-ю городскую больницу, где ему наложили гипс (перелом и повреждение связки).

По информации «СЭ», затем его отвезли в отдел и арестовали на сутки за нарушения правопорядка. Написать заявление на противоправные действия стюардов он пока не смог.

Как объяснил сам болельщик с абонементом на сезон ФНЛ, во время матча он хотел перейти на другой сектор, так как перепутал трибуну и поэтому обратился к стюарду.

ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
2
1
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Барса» забрала Левандовски у «Баварии» за 60 млн евро, Зинченко отправляется в «Арсенал», Эриксен уже в «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 17 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Уфы» Томаров прокомментировал поражение команды в матче против «Кубани»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости