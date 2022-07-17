Болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец, арестовали

Болельщика «Рубина», которому стюарды сегодня сломали палец на игре с «Родиной», задержали. В сопровождении сотрудников полиции он сначала был доставлен в 7-ю городскую больницу, где ему наложили гипс (перелом и повреждение связки).

По информации «СЭ», затем его отвезли в отдел и арестовали на сутки за нарушения правопорядка. Написать заявление на противоправные действия стюардов он пока не смог.

Как объяснил сам болельщик с абонементом на сезон ФНЛ, во время матча он хотел перейти на другой сектор, так как перепутал трибуну и поэтому обратился к стюарду.