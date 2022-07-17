Главный тренер «Уфы» Томаров прокомментировал поражение команды в матче против «Кубани»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура первой лиги против «Кубани» (0:2).

«Получилась сложная игра, было много борьбы, много единоборств, — цитирует Томарова пресс-служба «Уфы». — Можно сказать, что первый тайм прошел при нашем территориальном преимуществе. Во втором тайме пропустили быстрый гол, стали менять игру с акцентом на атаку, хотели отыграться как можно быстрее. Но подобная тактика чревата тем, что можно нарваться на быструю контратаку, что и произошло. В одной из них нам забили второй гол. В свою очередь мы имели свои голевые моменты, которые нужно было реализовывать».

На 56-й минуте счет в матче «Кубань» — «Уфа» открыл полузащитник хозяев Георгий Махатадзе. На 89-й минуте удвоил преимущество краснодарской команды нападающий Артем Архипов.

Следующий матч «Уфа» проведет дома 24 июля против «Волги».