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Сегодня, 21:48

Главный тренер «Уфы» Томаров прокомментировал поражение команды в матче против «Кубани»

Алексей Еремин
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Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура первой лиги против «Кубани» (0:2).

«Получилась сложная игра, было много борьбы, много единоборств, — цитирует Томарова пресс-служба «Уфы». — Можно сказать, что первый тайм прошел при нашем территориальном преимуществе. Во втором тайме пропустили быстрый гол, стали менять игру с акцентом на атаку, хотели отыграться как можно быстрее. Но подобная тактика чревата тем, что можно нарваться на быструю контратаку, что и произошло. В одной из них нам забили второй гол. В свою очередь мы имели свои голевые моменты, которые нужно было реализовывать».

На 56-й минуте счет в матче «Кубань» — «Уфа» открыл полузащитник хозяев Георгий Махатадзе. На 89-й минуте удвоил преимущество краснодарской команды нападающий Артем Архипов.

Следующий матч «Уфа» проведет дома 24 июля против «Волги».

Источник: https://t.me/fcufa_team
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