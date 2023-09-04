Бердыев столкнулся с коррупцией после возвращения в Казахстан

Российско-казахстанский тренер Курбан Бердыев хотел открыть футбольную академию в городе Тараз, сообщает Meta-ratings.kz.

В прошлом году специалист приехал в Тараз и рассказал местным властям о своей идее — построить академию для детей и юношей с несколькими полноразмерными полями и соответствующей инфраструктурой, однако он столкнулся с коррупционной составляющей.

По информации источника, в местном акимате дали понять, что передача земельного участка из государственной собственности и строительство объекта на нем возможны только в случае предоставления определенного возвратного процента от стоимости сооружения чиновникам. Бердыев и найденным им инвестор после этого решили не строить футбольную академию в Таразе. Отмечается, что данную информацию подтвердил спортивный комментатор и журналист Ермухамед Маулен.

В июле Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо». До этого 71-летний специалист тренировал «Сочи». «Динамо» из Махачкалы идет на 6-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 12 очков за 8 туров.