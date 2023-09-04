Бердыев столкнулся с коррупцией после возвращения в Казахстан
Российско-казахстанский тренер Курбан Бердыев хотел открыть футбольную академию в городе Тараз, сообщает Meta-ratings.kz.
В прошлом году специалист приехал в Тараз и рассказал местным властям о своей идее — построить академию для детей и юношей с несколькими полноразмерными полями и соответствующей инфраструктурой, однако он столкнулся с коррупционной составляющей.
По информации источника, в местном акимате дали понять, что передача земельного участка из государственной собственности и строительство объекта на нем возможны только в случае предоставления определенного возвратного процента от стоимости сооружения чиновникам. Бердыев и найденным им инвестор после этого решили не строить футбольную академию в Таразе. Отмечается, что данную информацию подтвердил спортивный комментатор и журналист Ермухамед Маулен.
В июле Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо». До этого 71-летний специалист тренировал «Сочи». «Динамо» из Махачкалы идет на 6-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 12 очков за 8 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
7
|КАМАЗ
|8
|3
|3
|2
|6-6
|12
|
8
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
12
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
13
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
14
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
15
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|2 : 1
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|1 : 1
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|0 : 2
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|1 : 1
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|1 : 2
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0