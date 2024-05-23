Бобровский не оставил «Рейнджерс» ни шанса. «Флорида» уверенно забрала первый матч

Российский вратарь «Пантерз» впервые сыграл на «ноль» в этом плей-офф, а его команда повела в серии третьего раунда 1-0.

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Рейнджерс» — «Флорида» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Ткачак — 5 (Форслинг, Верхэге), 16:26 — 0:1. Верхэге — 7, 56:12 — 0:2. Беннетт — 3 (п.в., Ткачак), 58:41 — 0:3.

Вратари: Шестеркин (56:27 — 58:41) — Бобровский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (5+7+11) — 27 (9+9+9).

Наши: Панарин (24.37/3/-3) — Куликов (15.18/0/0), Тарасенко (16.26/1/0).

23 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Стартовый матч финала Востока получился скупым на интригу и яркие сюжеты. «Рейнджерс» проиграли его настолько закономерно, насколько это можно только представить. На фоне соперника ньюйоркцы смотрелись инертно и потерянно почти все 60 минут. «Пантеры» отлично действовали в форчекинге и надежно прикрыли среднюю зону, почти не давая хозяевам проводить излюбленные атаки на скорости. Даже обычно бушующий в плей-офф «Мэдисон-сквер-гарден» временами окутывала тишина. У его любимцев мало что получалось.

«Флорида» открыла счет благодаря хитрому броску Мэттью Ткачука после быстрой атаки из-под защитника соперника Адама Фокса. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин свою команду, мягко скажем, не выручил. «Пантеры» смотрелись солиднее, острее и разнообразнее. За два последних розыгрыша плей-офф «Флорида» первой забивала в 16 матчах и победила в 14 из них. Статистика не обманула, и теперь цифры для южан смотрятся еще симпатичнее — 15 из 17.

Моменты у «Рейнджерс» возникали спонтанно, причем неплохие. В первом периоде защитник Брэйден Шнайдер убежал «один в ноль» и попал в штангу. В остальном Сергей Бобровский проявил себя идеально, когда это было надо, в отличие от своего коллеги Шестеркина. Хотя какой смысл винить голкипера, если в этом матче ньюйоркцы забили лишь раз — да и то в свои ворота. «Отличился» Алексис Лафреньер, а гол был записан на форварда «Флориды» Картера Верхаге.

После одной игры рано короновать победителя. Но «Рейнджерс» провели максимально плохой для себя матч и через день должны многое поменять в своих действиях, чтобы вернуться в серию. Пока «Флорида» во главе с Бобровским выглядит очень мощно и цельно.