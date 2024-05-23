Бобровский не оставил «Рейнджерс» ни шанса. «Флорида» уверенно забрала первый матч
НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч
«Рейнджерс» — «Флорида» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Ткачак — 5 (Форслинг, Верхэге), 16:26 — 0:1. Верхэге — 7, 56:12 — 0:2. Беннетт — 3 (п.в., Ткачак), 58:41 — 0:3.
Вратари: Шестеркин (56:27 — 58:41) — Бобровский.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (5+7+11) — 27 (9+9+9).
Наши: Панарин (24.37/3/-3) — Куликов (15.18/0/0), Тарасенко (16.26/1/0).
23 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
Стартовый матч финала Востока получился скупым на интригу и яркие сюжеты. «Рейнджерс» проиграли его настолько закономерно, насколько это можно только представить. На фоне соперника ньюйоркцы смотрелись инертно и потерянно почти все 60 минут. «Пантеры» отлично действовали в форчекинге и надежно прикрыли среднюю зону, почти не давая хозяевам проводить излюбленные атаки на скорости. Даже обычно бушующий в плей-офф «Мэдисон-сквер-гарден» временами окутывала тишина. У его любимцев мало что получалось.
«Флорида» открыла счет благодаря хитрому броску Мэттью Ткачука после быстрой атаки из-под защитника соперника Адама Фокса. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин свою команду, мягко скажем, не выручил. «Пантеры» смотрелись солиднее, острее и разнообразнее. За два последних розыгрыша плей-офф «Флорида» первой забивала в 16 матчах и победила в 14 из них. Статистика не обманула, и теперь цифры для южан смотрятся еще симпатичнее — 15 из 17.
Моменты у «Рейнджерс» возникали спонтанно, причем неплохие. В первом периоде защитник Брэйден Шнайдер убежал «один в ноль» и попал в штангу. В остальном Сергей Бобровский проявил себя идеально, когда это было надо, в отличие от своего коллеги Шестеркина. Хотя какой смысл винить голкипера, если в этом матче ньюйоркцы забили лишь раз — да и то в свои ворота. «Отличился» Алексис Лафреньер, а гол был записан на форварда «Флориды» Картера Верхаге.
После одной игры рано короновать победителя. Но «Рейнджерс» провели максимально плохой для себя матч и через день должны многое поменять в своих действиях, чтобы вернуться в серию. Пока «Флорида» во главе с Бобровским выглядит очень мощно и цельно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Второй раунд
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|23.05
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|0 : 3