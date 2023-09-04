Тульский «Арсенал» удержал победу над «Тюменью»
«Арсенал» из Тулы в гостях обыграл «Тюмень» в маче 8-го тура первой лиги — 2:1.
Победу гостям принесли голы Кирилла Большакова (26-я минута) и Джонатана Окоронкво (40-я). «Тюмень» сумела отыграть один мяч благодаря голу Евгения Татаринова на 58-й минуте.
«Арсенал» с 10 очками поднялся на 12-е место в первой лиге. «Тюмень» с 13 очками идет на 4-й строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Арсенал» на своем поле примет «Химки». Игра пройдет 11 сентября. «Тюмень» днем ранее в гостях сыграет с «Аланией».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
7
|КАМАЗ
|8
|3
|3
|2
|6-6
|12
|
8
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
12
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
13
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
14
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
15
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|2 : 1
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|1 : 1
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|0 : 2
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|1 : 1
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|1 : 2
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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