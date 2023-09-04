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Сегодня, 18:55

Тульский «Арсенал» удержал победу над «Тюменью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» из Тулы в гостях обыграл «Тюмень» в маче 8-го тура первой лиги — 2:1.

Победу гостям принесли голы Кирилла Большакова (26-я минута) и Джонатана Окоронкво (40-я). «Тюмень» сумела отыграть один мяч благодаря голу Евгения Татаринова на 58-й минуте.

«Арсенал» с 10 очками поднялся на 12-е место в первой лиге. «Тюмень» с 13 очками идет на 4-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле примет «Химки». Игра пройдет 11 сентября. «Тюмень» днем ранее в гостях сыграет с «Аланией».

Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
1:2
Арсенал Т
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Тюмень
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
7
 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
8
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
12
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
13
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
14
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
15
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 0 : 2
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 1 : 0
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 0 : 0
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 1 : 1
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 1 : 2
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 5
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 4
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 6 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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