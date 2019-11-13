«Балтика» вдевятером проиграла «Чертаново»

«Чертаново» в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ дома обыграло «Балтику» — 3:1. Калининградцы заканчивали встречу вдевятером после удалений Яна Казаева и Младена Кашчелана. В составе хозяев дубль оформил Юрий Завезен, также отличился Александр Канищев. У гостей забил Алихан Шаваев.

«Чертаново» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Балтика» (36) — седьмая.

Олимп — ФНЛ

23-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 3:1 (2:1)

Голы: Завезен, 23 (1:0). Завезен, 31 (2:0). Шаваев, 35 (2:1). Канищев, 90+2 (3:1).

«Чертаново» (Москва): Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Кондаков (Канищев, 79), Редькович, Завезен (Сулейманов, 90+4), Пруцев, Витюгов, Камышев, Ежов (Рудковский, 85), Сарвели (Надольский, 90+5).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Тишкин, Кузьмин, Глушков (Наилсон, 60), Альшин, Кашчелан, Дудиев (Казаев, 60), Макарчук (Маклаков, 59), Шаваев, Аллеф.

Предупреждения: Кузьмин, 12. Сарвели, 28. Ломаев, 33. Кашчелан, 40. Мещанинов, 51. Завезен, 54. Казаев, 68. Альшин, 78.

Удаления: Казаев, 69. Кашчелан, 90.

Судья: Кошко (Белореченск).

13 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».