«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на первое место в ФНЛ

«Балтика» в матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Шинник» со счетом 2:0.

Голы на счету Аллефа и Ильнура Альшина. На 61-й минуте Аллеф мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

После этого матча «Балтика» с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Шинник» с 4 очками — на 17-й строчке.

Олимп — ФНЛ

4-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Шинник» (Ярославль) — 2:0 (1:0)

Голы: Аллеф, 7 (1:0). Альшин, 80 (2:0).

Нереализованный пенальти: Аллеф, 61 (вратарь)

«Балтика» (Калининград): Бориско, Тишкин, Мещанинов, Маклаков (Плопа, 72), Альшин, Кузьмин (Чочиев, 73), Казаев (Жиронкин, 90+1), Кашчелан, Шаваев (Демьянов, 90+2), Макарчук, Аллеф (Маркин, 69).

«Шинник» (Ярославль): Матюша, Тананеев, Покидышев, Евсеев, Стешин, Дорофеев, Олейников, Зинков (Наседкин, 81), Пухов (Мацхарашвили, 46), Низамутдинов, Гонгапшев (Самодин, 46).

Предупреждения: Низамутдинов, 60. Дорофеев, 67. Евсеев, 82. Чочиев, 83.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

16 августа. Калининград. Стадион «Калининград»