Асхабадзе рассказал о проекте и заработках «Факела»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о работе с клубом и планах на будущее. В нынешнем сезоне воронежцы занимают предпоследнее место в таблице Олимп-ФНЛ.

— Перед тем, как я дал согласие возглавить клуб, был проведен аудит. Он выявил скопившиеся долги, которые не были погашены, — цитирует РИА «Воронеж» Асхабадзе. — Перед футболистами задолженностей не было, а вот по другим направлениям — были. И они остаются до сих пор. Это долги за аренду инфраструктуры, а также задолженности перед сотрудниками клуба и контрагентами. Я отдавал себе отчет, что нас ждут тяжелейшие времена. Многие люди из футбольного мира в один голос говорили мне, чтобы я не соглашался возглавить «Факел». И сейчас я не жалею, что согласился, я не опускаю рук.

Наша задача — вывести клуб в то состояние, в котором он не будет должником. Надо обнулить груз, копившийся годами. И создать боеспособный костяк команды, который останется на будущее. Когда я приступил к работе, большая часть футболистов уровня ФНЛ уже подписала контракты с теми или иными клубами. У нас не было возможности взять других. И те три-четыре футболиста, которые выделялись в «Факеле» образца предыдущего сезона, тоже были недоступны. Мы связывались с ними, они уже подписали договоры с другими клубами. И тут вопрос — почему контракты этих игроков не были продлены ранее? Это делается как минимум за четыре-шесть месяцев до истечения срока договора. Про лидеров того «Факела» я вам объяснил. А что касается остальных, мы проанализировали игры команды, вся информация по составу сезона-2018/2019 у нас была. Мы знали, кто хотел остаться в клубе. Но последнее слово за тренером — если он говорит, что игрок ему не нужен, я никогда не буду его навязывать.

— Есть ли сегодня в «Факеле» задержки по зарплатам?

— Есть задержка по поступлению денежных средств в клуб. За октябрь мы недополучили определенную сумму, за ноябрь — то же самое. Пока нас это не тревожит, потому что мы хорошо занялись коммерческой деятельностью. Клуб совершает текущие платежи в том числе за счет того, что оптимизировал бюджет и самостоятельно привлек небольших спонсоров. Но есть задержки в рамках согласованного бюджета. Верю, что ситуация разрешится, потому что есть основания полагать, что случился форс-мажор.